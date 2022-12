14-12-2022 17:22

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

In un momento di grande incertezza vengono a galla le situazioni più disparate, anche quelle che a prima vista sembrano impossibile. A lanciare l’ultima indiscrezione sul momento che sta vivendo la Juventus è il settimanale Panorama, che nel numero uscito oggi, rivela che Andrea Agnelli sarebbe pronto a rientrare, anzi sarebbe disposto a comprare il club, diventandone proprietario unico.

Juventus, Andrea Agnelli pronto a comprare il club

Un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso: il settimanale Panorama nel corso di un articolo a firma Gigi Moncalvo rivela infatti che Andrea Agnelli sarebbe pronto a riprendersi la Juventus: “Da giorni farebbe circolare l’ipotesi di essere pronto a un grande colpo: aspettare che le acque si calmino, comprarsi la Juve, rastrellare azioni, aggiungerle al proprio personale pacchetto intestato a fondi londinesi, naturalmente dopo aver chiesto a John di consentirgli la nascita della Juventus 2.0. Elkann ama monetizzare, vendere la Juve sarebbe disfarsi di un peso. Non crede alle bandiere e in questo modo si libererebbe di tanti impicci”.

Juventus, la scomoda posizione di John Elkann

Fino a questo momento John Elkann è rimasto fuori dalle indagini della Procura, o meglio dalle prime accuse che sono arrivate al club e che hanno colpito il consiglio di amministrazione bianconero. Il numero uno della Exor non è indagato al momento ma gli inquirenti si sono chiesti se la responsabilità dei presunti reati commessi sia da attribuire solo agli amministratori, o arrivi fino alla proprietà.

Andrea Agnelli: anche ieri vicino alla squadra

La voglia di Andrea Agnelli di non mollare la Juventus è tangibile, e nel corso delle ultime settimane gran parte dei tifosi bianconeri si sono schierati al suo fianco. Anche nella giornata di ieri l’ex presidente ha fatto la sua comparsa a bordocampo e lo si è visto parlare con lo staff dirigenziale e con i giocatori. In questo momento Andrea Agnelli sente la responsabilità di rimanere accanto alla squadra e di non lasciarla da sola in questo fase di difficoltà.