13-12-2022 10:29

In attesa dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, previsto per il gennaio 2023, in casa Juventus stanno per iniziare le grandi manovre di mercato con l’obiettivo di fornire a Massimiliano Allegri una squadra ancora più competitiva, in grado di dare seguito alla serie di sei vittorie consecutive con cui si è chiuso il 2022 e magari di tornare in corsa per lo scudetto, super Napoli permettendo.

Juventus, Storari verso la promozione in prima squadra: ma a giugno sarà rivoluzione

Detto che la delicata situazione societaria non consentirà investimenti importanti a gennaio, proprio la bufera di fine novembre che ha portato all’azzeramento del CdA, sostituito da figure tecniche alle quali la proprietà ha voluto affidare la gestione di quelli che si prospettano come mesi difficili in vista del possibile processo per falso in bilancio, la prima mossa “extra campo” dovrebbe prevedere l’affiancamento al direttore sportivo Federico Cherubini, nuovo plenipotenziario dell’area tecnica insieme allo stesso Allegri dopo l’addio di Pavel Nedved, di un dirigente tecnico di comprovata esperienza.

Il prescelto dovrebbe essere Marco Storari, attualmente supervisore dei giocatori bianconeri in prestito in giro per l’Italia e l’Europa dopo avere lavorato fino alla scorsa stagione nell’area tecnica della Juventus Next Gen. Storari farebbe da anello di congiunzione tra le richieste di Allegri e l’operatività di Cherubini, ma in ogni caso anche il futuro dell’ex portiere, come quello dello stesso Cherubini, segna segnato al termine della stagione, quando l’organigramma dirigenziale della Juve dovrebbe essere rivoluzionato.

Arriverà un nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli, artefice del “miracolo” Napoli, come obiettivo principale. Quanto ad Allegri, nonostante al momento non ci siano notizie circa un addio a fine stagione, sale tra i tifosi la speranza di vedere Antonio Conte sedersi nuovamente sulla panchina bianconera, ma al momento è solo una suggestione.

Iling-Junior, Mulazzi, Ranocchia e non solo: nasce la Juve dei giovani

Nell’attesa il nuovo corso juventino potrebbe essere infarcito di numerosi giovani. Samuel Iling-Junior, la rivelazione dell’ultima parte del 2022, protagonista in Champions League e in campionato anche contro l’Inter, rinnoverà a breve il proprio contratto e sarà inserito in pianta stabile in prima squadra.

Il primo a seguirlo potrebbe essere Federico Mulazzi, che il proprio contratto l’ha appena prolungato fino al 2027: al momento rimarrà aggregato alla Next Gen di Massimo Brambilla, ma sarà previsto per lui un inserimento graduale nella rosa “dei grandi”.

Chi in A ha già giocato da protagonista è Filippo Ranocchia, che la Juve continua a tenere d’occhio: dopo il poco spazio trovato al Monza nella prima parte di stagione sembra possibile il passaggio in prestito alla Cremonese, che gli garantirebbe un minutaggio maggiore rispetto a quanto raccolto in Brianza in vista del ritorno alla casa madre a partire dalla prossima estate, magari insieme a quel Nicolò Rovella che invece del Monza rivelazione è uno dei protagonisti principali.

Mercato Juventus, via alla politica dei tagli: Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot ai saluti

Passando ai “senior”, detto che l’attesa principale è capire come prenderà forma sul campo dal punto di vista tattico la prima Juve del 2023, che potrà finalmente contare sulla formazione tipo sognata in estate grazie al recupero di Paul Pogba e Federico Chiesa, che potrebbero costringere Allegri ad accantonare il 3-5-2 che tanto bene ha funzionato nella seconda parte del girone d’andata, alla voce risparmi in vista della prossima stagione ci saranno anche i risparmi sugli ingaggi dei futuri svincolati.

Per Juan Cuadrado, Alex Sandro e Adrien Rabiot, infatti, l’avventura a Torino sembra ai titoli di coda. Pochissime le chances del colombiano, classe ’88, di strappare un altro rinnovo, così come quelle di Alex Sandro, nonostante l’apertura di quest’ultimo a firmare a cifre inferiori rispetto alle prime richieste.

Quanto a Rabiot, tra i migliori della prima parte di campionato e protagonista anche al Mondiale, la dirigenza juventina tenterà un nuovo approccio per rinnovare il contratto in scadenza a giugno, ma a cifre più basse di quelle attuali, molto lontane quindi dalla richiesta di 10 milioni di euro che la madre-agente del giocatore, Veronique, è pronta ad avanzare.

L’ex PSG, tornato nel mirino dei campioni di Francia, ha strizzato l’occhio alla Premier League già dal Qatar e si appresta a chiudere il suo contrastato quadriennio torinese.