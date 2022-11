29-11-2022 20:46

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Un vero e proprio terremoto, le cui conseguenze non sono ancora chiare. In casa Juventus si vivono ore decisamente complicate dopo che ieri si è dimesso l’intero Consiglio di amministrazione bianconero, compreso il presidente Andrea Agnelli. A distanza di 24 ore dalle prime notizie che sono circolate arrivano anche quelle di Massimiliano Allegri.

Terremoto Juventus, Allegri rompe il silenzio

Il terremoto che ha colpito la società bianconera potrebbe avere conseguenze anche sulla squadra, anche se in questo momento Massimiliano Allegri sembra molto tranquillo. Il tecnico toscano a distanza di quasi 24 ore dalle dimissioni del CdA ha deciso di reperte il silenzio parlando del suo rapporto con Andrea Agnelli: “In questi anni di lavoro, passione e vittorie, ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia che non si interromperà con la fine della sua presidenza”.

Terremoto Juventus, Allegri ringrazia Elkann

Massimiliano Allegri nel suo messaggio ha voluto anche ringraziare John Elkann che gli ha confermato la sua fiducia in vista della ripresa del campionato: “E’ sempre positivo sentire la vicinanza degli azionisti e quindi ringrazio John Elkann per queste parole. Lui e Andrea sono figure di riferimento per il mondo bianconero che deve rimanere concentrato sul lavoro quotidiano in campo per ottenere i risultati che tutti vogliamo”.

Terremoto Juve, le parole di Allegri per isolare la squadra

La decisione di Massimiliano Allegri di pubblicare una nota dopo quello che è successo nella giornata di ieri, testimonia la voglia del tecnico toscano di provare a tenere la squadra isolata da quanto sta avvenendo nei quadri societari. Allegri è in costante contatto con Federico Cherubini per provare a capire come muoversi in vista del mercato di gennaio. La Juve da tempo cerca un esterno di fascia, ma nelle loro valutazioni saranno fondamentali anche le valutazioni di tipi economico, a maggior ragione in una situazione del genere.