Juventus, la rivincita dei tifosi bianconeri dopo tante umiliazioni

Doppi standard. E’ questa l’accusa lanciata dai tifosi della Juventus dopo la due giorni di Champions League. In particolare fa discutere il commento che media, giornalisti e anche i social hanno rivolto alla sconfitta casalinga dell’Inter contro il Liverpool.

Inter: sconfitta a testa alta

La squadra di Simone Inzaghi è uscita battuta a San Siro contro il Liverpool. Un risultato (0-2) che pregiudica le possibilità di qualificazione dell’Inter ai quarti di finali di Champions e che costringerà i nerazzurri a cercare una vera e propria impresa ad Anfield Road. Nonostante il passo falso casalingo, in molti hanno commentato il ko dei nerazzurri come “una sconfitta a testa alta”, per la prestazione che Dzeko e compagni hanno mostrato.

Il risultato del match di San Siro è stato infatti un po’ penalizzante per l’Inter che nel corso dei 90 minuti ha spesso messo in difficoltà la squadra di Klopp, come ammesso dallo stesso tecnico tedesco nel dopoparita.

Juve: la rivincita dei tifosi

Ma a far notare questo doppio standard sono i tifosi della Juventus che sui social si vogliono prendere una rivincita dopo quanto accaduto negli ultimi anni: “Funziona così: quando perde il Milan esce a testa alta, quando perde l’Inter ha dominato per 75 minuti, quando perde la Juve è fallimento”. Sui social si sprecano i commenti dei tifosi bianconeri come quello di Fabrizio che scrive: “A me onestamente sta bene così, è segno della loro mediocrità”.

Anche Rosario si prende la sua rivincita contro i media: “Per le prime due squadre parliamo di ottavi o quarti di finale, per noi fallimentari parliamo o di finali o vittorie in casa di squadre leggendarie”. Per Jason però questo doppio standard ha un vantaggio: “Credo che sia giusto così. Chi è migliore ha sempre obiettivi più ambiziosi. Per l’Inter il vero obiettivo è sempre pagare i creditori, perdere in casa agli ottavi di Champions è grasso che cola”.

