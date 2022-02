Mercato, la Juventus spera in un clamoroso ritorno

15-02-2022 21:04

Pur col mercato chiuso da appena qualche giorno, voci di interessamenti e affari che a breve potrebbero prendere piede continuano a circolare.

È questo anche il caso di un nome che a Torino hanno ancora molto a cuore e che, nella prossima sessione estiva, potrebbe anche riabbracciare il capoluogo piemontese.

Pogba, la situazione

L’identikit del giocatore in questione è quello di Paul Pogba, centrocampista attualmente in forza al Manchester United che sotto la Mole non hanno affatto dimenticato.

Il francese, 16 presenze e un goal con la maglia dei Red Devils quest’anno, è in scadenza di contratto ma non è affatto detto che rinnovi con la compagine di Rangnick.

Pogba-United, l’indiscrezione dall’Inghilterra

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, Pogba sarebbe ancora indeciso sul da farsi e starebbe riflettendo su che direzione dare al suo futuro.

Ogni scenario, dunque, resta aperto ma, nel frattempo, quel che è certo è che sono sempre di più i club che farebbero carte false per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Pogba, la conferma dall’Italia

Fra le formazioni maggiormente interessante al transalpino vi sarebbero il Paris Saint-Germain (pronto a investire una grossa cifra pur di riportare in patria il giocatore classe 1993) e il Real Madrid ma non solo.

Anche la Juventus, come è stato confermato in giornata da Sky Sport, nutrirebbe qualche speranza di riportare in bianconero Pogba, il cui innesto rafforzerebbe oltremodo il centrocampo di Allegri.

Cherubini e Arrivabene, al momento, stanno quindi alla finestra, pronti a cogliere eventuali aperture da parte del nativo di Lagny-sur-Marne, uno che a Torino troverebbe certamente un ambiente favorevole e una squadra in grado di esaltarne nuovamente le doti.

OMNISPORT