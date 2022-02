Juve, Allegri zittisce il giornalista e scatena i social

14-02-2022 16:46

Non si placano le polemiche dopo il pareggio di ieri sera tra Atalanta e Juventus, con l’inzuccata di Danilo in pieno recupero a vanificare la sassata dalla di stanza di Ruslan Malinovskyj a un quarto d’ora dal termine. A fine gara, ci aveva pensato il direttore generale della Dea, Umberto Marino a gettare benzina sul fuoco, prendendosela con il moviolista di DAZN, Luca Marelli e dando la sua interpretazione a due discussi episodi che, a suo dire, avrebbero penalizzato i bergamaschi:

Per fortuna Marelli non arbitra più. La nostra posizione è chiara: il fallo di Szczesny era da rosso e De Ligt tocca col braccio in area, dunque doveva esserci rigore per noi.

Battibecco in conferenza per Allegri

Gian Piero Gasperini ha preferito non parlare. Chi ha parlato, invece è Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa ha risposto a tono a una domanda di un giornalista dell’Ansa, proprio in merito all’intervento del portiere della Juventus in uscita su Teun Koopmeiners.

Il giornalista chiede: “Volevo chiederle un giudizio su quel caso da Var al 31′ del primo tempo… quel contrasto fuori area tra Szczesny e Koopmeiners, come lo avete visto? Lo avete rivisto? L’Atalanta ha un po’ protestato…”. Allegri, visibilmente seccato, sarcasticamente risponde: “Pensavo volessi chiedermi il contrasto su De Sciglio“, “Il contrasto su De Sciglio?! Mah!?”, ribatte l’inviato, con il tecnico toscano che ribadisce: “Eh, non lo so”, e ancora l’intervistatore: “Quale è stato?”, “Eh, non lo so… c’era alla partita?“, conclude Allegri, zittendo di fatto l’inviato.

Tifosi della Juve scatenati

Un batti e ribatti che scatena i commenti sui social, con i tifosi della Juventus che mettono nel mirino il giornalista. C’è chi scrive: “Sembra che molto educatamente Allegri abbia risposto e messo al suo posto il signore in questione. Tifoso mascherato da giornalista” e ancora: “Ha anche chiesto “quale contrasto”? Questo è uno che anche ai giardinetti nelle partite tra gli amici lo mettevano a fare le domande nel dopo partita”, “Colpito è affondato“.

I commenti sono davvero tanti. “Se solo se fosse qualificato come Tifoso dell’Atalanta, anziché come Giornalista Ansa, non ci sarebbe stato nulla da dire”, scrive un altro tifoso, oppure: “La cosa che fa più ride è che il giornalista gli risponde… ‘il contrasto su De Sciglio? Quale?’ A momenti gli staccava una gamba… ridicolo. Complimenti a mister Allegri, certi personaggi non meritano neanche risposte!”, “Ha ragione…non può essere minimamente considerato contrasto. Il mister doveva parlare di entrata assassina su De Sciglio e lì sicuramente avrebbe capito”.

