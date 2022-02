SONDAGGIO - Marino furioso dopo Atalanta-Juve: secondo te ha ragione?

Più della magia di Malinovskyi, più della prestazione super di Koopmeiners e Demiral, più del gol allo scadere di Danilo che ha evitato ai bianconeri la sconfitta, il day after di Atalanta-Juventus sta tutto nelle parole al veleno di Umberto Marino. Il direttore generale dei bergamaschi si è presentato alle telecamere di Dazn al posto di Gianpiero Gasperini e si è scagliato (abbastanza a sorpresa) contro l’arbitraggio di Mariani:

“Il fallo di Szczesny in uscita è da espulsione e De Ligt respinge la palla con un tocco di mano, è rigore. Questa è la nostra visione, chiara”.

Quando a Marino è stato fatto presente che l’ex arbitro Marelli, oggi moviolista di Dazn, ha dato una visione opposta dei due episodi, il dirigente ha proseguito la sua invettiva lasciandosi scappare anche l’infelice frase “Per fortuna non arbitra più in Serie A” che ha gelato i presenti in studio. Paradossalmente, a lamentarsi della direzione di gara soprattutto sui social sono stati i tifosi della Juventus, che contestano la mancata espulsione di Hateboer nel primo tempo per un brutto fallo su De Sciglio punito soltanto con l’ammonizione…

