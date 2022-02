Anche la Juve protesta: tifosi inviperiti per due episodi a Bergamo

14-02-2022 08:51

Atalanta-Juventus è stata ricca di casi da moviola. Si sono lamentati i nerazzurri per la mancata espulsione di Szczesny e per un possibile rigore per tocco con la mano di De Ligt (clamorosa, al termine della partita, la sfuriata del dg contro l’esperto arbitrale di Dazn Marelli), ma ha alzato la voce anche la squadra bianconera per il rosso che Mariani non ha estratto – e che dalla sala Var non gli hanno suggerito – per un intervento pericoloso di Hateboer su De Sciglio. Sul web, poi, ha fatto scalpore un altro episodio deprecabile della partita di Bergamo.

Allegri e il mancato rosso, siparietto in sala stampa

Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ha dato vita a un singolare siparietto in sala stampa con il giornalista dell’Ansa Simone Fornoni. L’allenatore è stato sollecitato a una risposta sul mancato rosso a Szczesny e ha risposto così: “Pensavo che mi volesse chiedere il contrasto su De Sciglio“. “Il contrasto su? Quale è stato scusi?”, ha chiesto il giornalista bergamasco. “Dov’era? Non c’era alla partita?”, la replica basita dell’allenatore.

Juventini furiosi per la non espulsione di Hateboer

Sui social invece se ne sono accorti in tanti dell’episodio. Juvenzarro è perplesso: “Chiesa l’anno scorso a Crotone espulso per molto meno”. Giuseppe invece osserva: “Hateboer picchia come un fabbro da cinque anni, ma per i puristi del bel giuoco, fa pressing con grande intensità”. Anche Cristiano puntualizza: “L’unico rosso era quello su Hateboer“. Mentre Fausto constata con amarezza: “Pensare che per una settimana si parlerà solo del mancato giallo a Szczesny“.

Bonucci insultato durante l’intervista: rabbia social

Ma sui social ha trovato spazio pure l’indignazione per gli insulti che hanno letteralmente sommerso Bonucci durante l’intervista di metà gara ai microfoni di Dazn. “Ma voi che urlate ‘Bonucci uomo di m…’ siete gli stessi che hanno esultato al suo gol contro l’Inghilterra? Infami”, scrivono in tanti. “Pochi mesi fa festeggiavano in piazza grazie a lui”, ricorda Lulù. “Ma sono gli stessi che cantavano ‘sei uno zingaro’ a Vlahovic?”, chiede Ale69. “Spettacolo indecoroso, forse è meglio farle dall’interno degli spogliatoi le interviste la prossima volta”, suggerisce Franco.

