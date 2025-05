Milan, il ritorno di Allegri fa felici i tifosi: sui social primi complimenti per Tare 

L’accordo tra il club e il tecnico livornese accolto con favore dai supporter rossoneri, molti ringraziano il nuovo d.s., ritenuto l’autore della svolta

Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan è accolto con favore dai tifosi rossoneri: sul web sono in molti coloro che hanno festeggiato la notizia dell’accordo tra il club e il tecnico livornese, complimentandosi con il nuovo d.s. Igli Tare, ritenuto l’uomo della svolta.

Milan, i tifosi riabbracciano Allegri

Il mondo Milan è ben felice di riabbracciare Massimiliano Allegri: questa la prima sensazione che emerge dalle piattaforme social, dove i tifosi rossoneri si sono riversati per commentare la notizia dell’accordo tra il club e il tecnico livornese. Dopo una stagione deludente il Milan ha bisogno di certezze e Allegri, l’uomo che firmò lo scudetto del 2011, dà ampie garanzie di rinascita secondo i milanisti, al di là delle discussioni sulla filosofia “resultatista” dell’allenatore ex Juventus.

Allegri la scelta giusta

“Max is back!” esulta su X Tenta, tra i tifosi più entusiasti per il ritorno di Allegri. “Sono gasatissimo, Allegri è quello che ci serve”, esulta Andrea. “Complimenti al Milan, stiamo prendendo il miglior allenatore italiano”, aggiunge Lebo. “È l’unico che ti assicura almeno il quarto posto”, commenta Emiliano. Authari è ancora incredulo: “Aspetto l’ufficialità per esultare, Max è l’unico che potrebbe risollevarci”. “Allegri credo che sia la scelta più logica. Finalmente”, scrive Clemente.

“Sicuramente Allegri è un comunicatore e grande gestore – analizza MMassy86 – e, pur non facendomi impazzire, per il nostro momento storico può rivelarsi la scelta corretta. In più si adatta alle rose a disposizione, la speranza è di vedere un gioco migliore dell’ultimo”.

Sui social primi complimenti per Tare

Per molti tifosi l’arrivo di Allegri segna un cambio di rotta da parte del Milan, che si affida ad un allenatore esperto e con una storia da vincente in serie A dopo le esperienze deludenti di Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao. Sono tanti i milanisti che attribuiscono i meriti della svolta a Igli Tare, il nuovo d.s. che molto ha insistito per avere Allegri in rossonero.

“Finalmente una decisione saggia e tempestiva, bravo Tare”, commenta Egidio. “In cinque giorni Tare ha preso un allenatore top: qualcosa si muove”, aggiunge Saverio. “Dopo mesi trascorsi da Furlani e Moncada a parlare con vari allenatori arriva Tare e in cinque minuti prende Allegri”, sottolinea Antonio. “Allegri è l’unico segnale positivo che la società poteva dare – conclude Emanuele – . Anche un movente per far “tranquillizzare” la piazza e la tifoseria dopo tutte le proteste. Gran lavoro di Tare”.