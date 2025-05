Allegri sceglie il Milan, effetto domino sui tecnici di serie A: chi allenerà la Juventus?

Il tecnico ha accettato la proposta dei rossoneri e si prepara a tornare a Milano dopo 11 anni. Se Conte restasse al Napoli, i bianconeri potrebbero decidere di confermare Tudor

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Massimiliano Allegri ha scelto il Milan: trovato l’accordo tra il tecnico e il club rossonero, che si ritrovano dopo 11 anni. La decisione dell’allenatore livornese può avviare l’effetto domino sui tecnici della serie A: con Antonio Conte che sembra poter rimanere al Napoli, chi allenerà la Juventus?

Milan-Allegri, è fatta

Sarà Massimiliano Allegri l’allenatore incaricato di rilanciare il Milan dopo la deludente stagione appena conclusa. Dopo un corteggiamento serrato, secondo quanto riportato da Sport Mediaset il tecnico livornese ha accettato la proposta del club rossonero, decidendo di non attendere più il Napoli, con cui aveva già un accordo di massima ma che gli aveva chiesto di aspettare la decisione finale di Antonio Conte.

Il contratto di Allegri

Allegri metterà la firma su un contratto triennale da 5 milioni di euro più 2 di bonus, secondo quanto riportato da Milan News. Dopo 11 anni, dunque, l’allenatore livornese tornerà a sedersi sulla panchina della squadra rossonera: Allegri ha allenato il Milan dal 2010 al 2014, conquistando lo scudetto e la Supercoppa Italiana nel 2011.

Allegri al Milan, l’effetto domino sulla serie A

La decisione di Allegri di tornare al Milan può ora aprire un effetto domino tra gli allenatori della serie A. Non sappiamo quanto la scelta del tecnico livornese sia stata influenzata dalle notizie provenienti da Napoli, dove le voci di un ripensamento di Antonio Conte si fanno sempre più consistenti: l’allenatore salentino sembrava a un passo dall’addio, ma dopo la conquista dello scudetto e il mercato roboante promesso dal Napoli – e aperto dall’ingaggio ormai sicuro di un fuoriclasse come Kevin De Bruyne – la situazione sembra essersi ribaltata. A restare col cerino in mano, in questo momento, potrebbe essere la Juventus, che aveva puntato tutto proprio sul ritorno di Conte.

Chi allenerà la Juventus?

Se così non fosse, la soluzione più ovvia per i bianconeri sarebbe rappresentata dalla conferma di Igor Tudor, capace di condurre la Juventus alla qualificazione alla Champions League e amato da una parte della tifoseria per il suo passato in bianconero. Ma la Vecchia Signora potrebbe anche decidere di cambiare strada e allenatore dopo il Mondiale per club: Roberto Mancini, secondo la Gazzetta dello Sport, rappresenta una possibile soluzione per i problemi dei bianconeri.