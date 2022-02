Juve: Allegri, parole sorprendenti sull'Inter. Zakaria out, ecco perché

13-02-2022 23:33

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn ha parlato dopo il pareggio raggiunto in extremis dai bianconeri a Bergamo contro l’Atalanta. La Vecchia Signora è imbattuta in campionato da undici partite, ma per il tecnico toscano i giochi per il titolo sono già fatti: “Lo scudetto lo vincerà l’Inter“.

Allegri: “L’Inter vincerà lo scudetto”

“L’ho detto da settembre, per me vince l’Inter. Con tutto rispetto per Milan e Napoli, ma sabato al Maradona è stato un passaggio importante per l’Inter. La corsa scudetto per noi è ufficialmente terminata, ma lo era anche prima, son troppi i punti da recuperare su tre squadre. Devi sempre vincere, è impossibile. Dobbiamo pensare al quarto posto e a migliorare le prestazioni. L’Inter vincerà perché ha la rosa più forte, non perché gufo. Noi? Avessimo 4 punti in più ci saremmo divertiti, ma abbiamo perso troppi punti all’andata”.

Allegri: “Sbagliato troppo sotto porta”

“Abbiamo sbagliato molto in fase realizzativa, nell’ultimo passaggio – sono le parole del livornese -. Il secondo tempo è stato buono come il primo, paradossalmente su una palla nostra sono ripartiti ed è stato bravo Malinovskyi a fare quel gol. Va detto che la squadra ci ha creduto fino alla fine ed è stato bravo Danilo a segnare”.

Allegri: “Zakaria fuori, ecco perché”

Allegri ha poi valutato i singoli: “Hanno fatto bene i tre lì davanti, ma non solo. McKennie e Rabiot aprivano gli spazi per le giocate di Morata e Dybala. Hanno fatto buone triangolazioni. Poi c’è stato un momento in cui ci siamo ammucchiati troppo, ma è stata una bella partita da parte di tutti e tecnicamente piacevole. Abbiamo pareggiato, un punto importante, sappiamo che l’Atalanta è una concorrente Champions“.

L’esclusione a sorpresa di Zakaria: “Ha giocato due partite, poi ho visto McKennie che stava bene ed è stato bravo ad aggredire gli spazi. Zakaria veniva da due partite importanti e ho preferito mettere uno più fresco“.

