L'Atalanta ospita la Juventus in questo posticipo domenicale di Serie A: una sfida fondamentale per la Champions, con i bianconeri che vogliono accorciare sul Napoli ora a otto punti.19:59

La Dea ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Juventus, già striscia record per i bergamaschi contro i bianconeri nella competizione; la formazione di Gasperini non ha subito gol in queste due sfide e potrebbe registrare una striscia più lunga di clean sheet contro i piemontesi nella competizione per la prima volta dal 1989 (quattro in quel caso).20:00