06-02-2022 09:28

Marca non ha dubbi: Messi non sarebbe felice a Parigi. Nonostante un contratto faraonico, l’argentino non si sentirebbe a suo agio al PSG, complice la mancanza di grandi motivazioni.

La Ligue 1 non sarebbe competitiva come auspicava la Pulce che, comunque, dovrebbe continuare la sua esperienza a Parigi almeno fino alla disputa del prossimo Mondiale. Poi si vedrà.

