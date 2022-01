Juventus, l’agente di Dybala riconosciuto dal Coni

26-01-2022 23:04

Jorge Eduardo Antun, 66 anni appena compiuti, è ufficialmente diventato un agente riconosciuto dal Coni. L’uomo che si occupa degli interessi di Paulo Dybala, da oggi, è un procuratore a tutti gli effetti.

Antun, amico di famiglia della Joya, cura gli interessi del numero 10 della Juventus da dopo l’addio a Triulzi, l’ex manager che curò anche il trasferimento dal Palermo alla Juve.

In passato Antun non è mai stato nel giro dei procuratori calcistici, ma ha curato gli interessi di alcuni tennisti argentini. Da oggi è a tutti gli effetti un agente. Anche in Italia.

OMNISPORT