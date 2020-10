Juventus, l'aggiornamento sulle condizioni di Bonucci

La stagione 2020-2021 ha tagliato il traguardo del primo mese di vita, con le note difficoltà legate alla pandemia di Coronavirus, e per la Juventus le buone notizie sono state finora ben poche. La classifica non è esaltante e gli infortuni numerosi, in particolare in difesa. E all’orizzonte c’è la super sfida di Champions League contro il Barcellona dell’ex Miralem Pjanic.

Anche la partita contro il Verona ha lasciato in eredità un infortunio, quello di Leonardo Bonucci, ma almeno su questo fronte si registrano buone notizie.

Gli esami strumentali cui è stato sottoposto l’esperto difensore hanno infatti escluso lesioni muscolari alla coscia destra, dopo che Bonucci era stato costretto a uscire dal campo durante il secondo tempo per lasciare spazio a Gianluca Frabotta.

A confermarlo è stato direttamente il club bianconero attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Andrea Pirlo può quindi tirare un sospiro di sollievo, ma saranno decisive le prossime ore per sapere se davvero Bonucci sarà a disposizione nella partita di mercoledì 28 alle ore 21 contro il Barcellona all’Allianz Stadium.

Un’eventuale indisponibilità di Bonucci ridurrebbe a uno il numero di centrali a disposizione, Merih Demiral, cui aggiungere l’adattato Danilo, visto che Matthijs De Ligt non è ancora a disposizione del tecnico bianconero in quanto convalescente dopo l’operazione alla spalla cui l’olandese si è sottoposto subito dopo la fine della scorsa stagione e che il rientro di Giorgio Chiellini, infortunatosi durante la partita contro la Dinamo Kiev, non è previsto prima di settimana prossima per la gara di campionato contro lo Spezia.

In caso di forfait di Bonucci, quindi, Pirlo potrebbe essere costretto a schierare la difesa a quattro, con Cuadrado e Frabotta terzini, visto che anche Alex Sandro sarà assente per infortunio.

OMNISPORT | 26-10-2020 16:31