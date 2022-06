Juventus, Luca Pellegrini: "Passaggio giovanili-prima squadra molto difficile"

05-06-2022 18:25

Il giovane terzino sinistro della Juventus Luca Pellegrini non è ancora certo di far parte della rosa in vista della prossima stagione. Di certo ha offerto alcune soluzioni interessanti a Max Allegri, ma le sue prestazioni non sono sempre state all’altezza.

Ai microfoni di Sky Sport, Pellegrini parla delle difficoltà nel passaggio dalle squadre giovanili (scuola Roma per lui) alla prima squadra:

“Non è stato semplice, certo. Sono stati grandissimi tutti ad aiutarmi e mettermi nelle condizioni ideali per giocare bene. Guardando altri giocatori si vede sempre di più la differenza tra le giovanili e prima squadra: è un altro modo di giocare a calcio. C’è poco tempo per far arrivare tutti all’essere pronti. Ci sono molte più pressioni, non si può mai sbagliare. L’ho vissuto sulla mia pelle. Si vedono ragazzi all’estero, oltre i fenomeni, che hanno 150/200 partite anche alla mia età. Questo dato che iniziano a giocare prima nel calcio d’elité.”