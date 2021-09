Juventus, Maurizio Arrivabene: "La Superlega è una questione politica"

“Tutti i test sono rilevanti. Stasera giochiamo contro i campioni d’Europa, questo non deve fermare la determinazione della squadra. Bisogna entrare in campo senza paura. Questo è quello che fa una grande squadra. Il nostro obiettivo è passare il turno e guardare avanti”. Così l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene poco prima dell’inizio della sfida di Champions League contro il Chelsea,

“La Super League sono questioni politiche che gestisce il presidente, non sono io il tipo da tirarmi indietro e non rispondere: il Chelsea è uno dei club fondatori della Superlega – continua Arrivabene -. Abbiamo ripetuto che siamo pronti al dialogo, ma bisogna essere in due. Se dall’altra parte ci sono insulti, o desiderio o delirio di onnipotenza, il dialogo non è possibile. Mi auguro che prima o poi si arrivi ad una conclusione che soddisfi tutte le parti”.

OMNISPORT | 29-09-2021 21:33