Juventus-Milan 1-1: pari nel big match, le pagelle

Nulla da fare. Questa Juventus, in campionato, non sa proprio vincere. Aggravante: un Milan così malconcio non lo ritroverà mai più. Va in vantaggio la Signora, recupera il Diavolo. Che nel finale rischia persino di portare l’intera posta a casa. Chiaro segnale, non che non lo si sapesse, di come i rossoneri siano squadra vera. Verissima.

Allegri sceglie Morata e Dybala in avanti, con Chiesa recuperato ma in panchina. Rabiot e Cuadrado esterni di centrocampo, in mezzo Locatelli e Bentancur. Szczesny tra i pali, difeso da Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. In panchina De Ligt. Milan ancora senza Ibrahimovic, sostituito in avanti da Rebic. Alle sue spalle giocano Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, con Kessié e Tonali in mediana. La retroguardia a quattro, composta da Tomori, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Fuori Florenzi.

C’è Maignan che, alle prese con un problema alla mano rimediato a Liverpool, stringe i denti. Il lato A del match propone un canovaccio molto semplice: Madama di ripartenza, ma senza disdegnare la velocità d’esecuzione nel possesso. Rossoneri, invece, con la solita identità ben definita. Il tutto, qua e là, provando a verticalizzare.

Pronti via, dagli sviluppi di un corner non gestito sapientemente dagli ospiti, è la Juve a sbloccarla con Morata; lanciato sontuosamente da Dybala. Milan timido dalle parti di Szczesny, con il solo Tonali a provarci. Ma il goal del centravanti spagnolo, per il Diavolo, non è l’unica brutta notizia. Altro giro, nuovo infortunio: Kjaer.

Nella ripresa, a tratti, la gara si accende. Un (doppio) esempio? Le ammonizioni di Dybala e Tonali. Poche occasioni, con Leao a rendersi pericoloso dalla distanza. Ma è Rebic a pareggiarla da calcio d’angolo con una zuccata chirurgica. E poco dopo, su Kalulu, è Szczesny a superarsi.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

JUVENTUS-MILAN 1-1

MARCATORI: 4′ Morata (J), 76′ Rebic (M)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Danilo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, Alex Sandro 6.5; Cuadrado 6 (72’ Schira 6), Bentancur 6, Locatelli 6, Rabiot 5; Dybala 7 (79’ Kulusevski s.v), Morata 7 (66’ Kean 5.5). Allenatore: Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Tomori 7, Kjaer 6 (36′ Kalulu 6), Romagnoli 6, Theo Hernandez 5; Tonali 6,5, Kessie 5,5 (64′ Bennacer 6); Saelemaekers 5,5 (64′ Florenzi 6), Brahim Diaz 6,5 (93′ Maldini sv), Leão 5,5; Rebic 7. Allenatore: Pioli

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Dybala (J), Tonali (M)

Espulsi: –

OMNISPORT | 19-09-2021 22:54