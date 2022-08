Juventus: Milik in arrivo a Torino

25-08-2022 11:54

Arkadiusz “Arek” Milik sarà un nuovo giocatore della Juventus. Stando a quanto raccoglie Tuttomercatoweb, il polacco del Marsiglia (ancora per poche ore) arriverà a Torino nel pomeriggio per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri in prestito per una stagione, con diritto di riscatto a giugno dell’anno prossimo per 7 milioni di euro. Per Milik si tratta di un ritorno in Italia dopo quattro anni di Napoli, in mezzo il trasferimento ai francesi dell’OM nell’estate del 2020.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE