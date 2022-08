Juventus, Milik sempre più vicino: affare in chiusura

24-08-2022 20:42

Arkadiusz Milik e la Juventus. Un legame che sta per nascere a tutti gli effetti. Infatti, la trattativa per il passaggio dell’attaccante polacco dall’Olympique Marsiglia al club bianconero procede spedita. Le parti sono d’accordo per un prestito oneroso da due milioni più diritto di riscatto fissato a otto.

È stata ora raggiunta anche l’intesa per l’ingaggio che percepirà Milik alla Juventus, ovvero tre milioni e mezzo a stagione più bonus fino al 2026. Il polacco è così pronto a tornare in Serie A dopo i quattro anni e mezzo con la maglia del Napoli dall’estate 2016 a gennaio 2021, con cui ha vinto una Coppa Italia.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE