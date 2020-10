Juventus, Momblano trova la soluzione ma è polemica sui social

La Juventus vorrà affrontare le prossime uscite in campionato e in Europa senza Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, infatti, è risultato positivo al Covid19 e dovrà aspettare prima di tornare ad allenarsi con il gruppo e prima di tornare ad allenarsi.

I tifosi juventini cominciano già a pensare alle soluzioni che Andrea Pirlo troverà per affrontare questa situazione. Il neo tecnico bianconero si trova di fronte al primo momento complicato della sua gestione in cui è chiamato ad affrontare una situazione d’emergenza.

Il consiglio di Momblano

Ci prova il giornalista e tifoso della Juventus, Luca Momblano, a provare a cercare la risposta: “Il vice-Ronaldo non esiste al mondo, ma se Pirlo vuole (o ne sarà costretto dal saltuario percorso di lavoro a cui è costretto da quando si è insediato) continuità in movimenti e struttura offensiva, Morata è l’eleggibile. Attacca lo spazio e gradisce partire da sinistra”.

La reazione dei social

Una soluzione che però non trova consensi unanimi nel mondo dei social con Antonello che fa notare: “Momblano per l’angolo delle ovvietà”. E le critiche all’indirizzo del giornalista si moltiplicano: “CR7 è insostituibile, anche Giaccherini poteva partire da sinistra”. C’è chi sottolinea: “Quando arrivò alla Juve dissi che era il nuovo Ronaldo, per lo stile di gioco e le potenzialità. E’ andata diversamente ma concordo con te”.

Lo stop di Ronaldo crea dunque la prima emergenza in casa rossonera con Pirlo che sarà chiamato a trovare la formula giusta per non far rimpiangere troppo il portoghese: “Non capisco perché lo abbiano preso visto che cercavano una punta totalmente diversa”, sostiene invece Hunter. Mentre Marco spera nel debutto di Chiesa: “In quella posizione ci vedo lui, con le sue capacità di corsa, dribbling e cross”.

SPORTEVAI | 16-10-2020 08:40