Juventus, Morata e Chiesa fanno la voce grossa

Alvaro Morata esulta ai microfoni di Sky dopo la bella vittoria contro la Dinamo Kiev, propiziata dalla sua doppietta: “Ogni anno c’è una possibilità di vincere la Champions e vogliamo andare fino alla fine. Volevamo vincere per iniziare bene, abbiamo giocato bene”.

Così Federico Chiesa: “Volevamo vincere e i tre punti in Champions per partire alla grande. Era un campo difficile, abbiamo ricevuto tante critiche ma è normale: dobbiamo vincere ogni volta che scendiamo in campo”, sono le parole riportate da tuttomercatoweb.

OMNISPORT | 20-10-2020 21:18