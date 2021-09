Juventus, Nedved su Dybala: "Cercheremo di chiudere presto sul rinnovo"

“La Champions dà grandi stimoli, mi aspetto grandi risposte individuali, prestazioni di alto livello. Ci serve una vittoria, che ci dia morale e autostima”. Così il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida di Champions League contro il Malmoe. “Dicono che abbiamo una squadra giovane: è vero, ma ha tutte le carte in regola per competere anche in Europa. Sono molto fiducioso – continua il Pallone d’Oro del 2003 -. La squadra non mi è dispiaciuta in 2 gare su 3, abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Non siamo riusciti a mantenere la concentrazione per 90 minuti, e l’abbiamo pagata a caro prezzo. Non deve più succedere. Dybala? Per noi è un giocatore molto importante, cercheremo di chiudere presto sul rinnovo”.

OMNISPORT | 14-09-2021 21:38