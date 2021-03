Juventus, non convocati Buffon, Bentancur, Dybala, Ramsey e Demiral

La Juventus ha l’obbligo di smaltire la delusione relativa al passo falso in Champions League, dove è arrivata una cocente eliminazione per mano del Porto: per i campioni d’Italia un impegno da non sottovalutare, sul campo di un rigenerato Cagliari.

Per la trasferta sarda, Pirlo non potrà contare su cinque elementi: assenti gli infortunati Buffon, Dybala, Ramsey e Demiral, oltre a Bentancur, positivo da alcuni giorni al Coronavirus. Ecco l’elenco completo dei convocati.

Slitta ulteriormente, dunque, il rientro in campo di Dybala, la cui ultima apparizione è datata ormai 10 gennaio (Juventus-Sassuolo 3-1).

Dà forfait anche Ramsey, mentre Demiral ne avrà almeno fino ai primi di aprile a causa della lesione al retto femorale che lo ha colpito recentemente.

OMNISPORT | 13-03-2021 18:58