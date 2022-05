Juventus, non solo Pogba: contatti per Milinkovic-Savic

25-05-2022 11:24

Continuano le manovre di mercato della Juventus per la prossima stagione. I bianconeri monitorano diversi calciatori per regalare a Massimiliano Allegri un centrocampo di qualità. In settimana ci sarà un summit di mercato della società juventina, la quale resta fiduciosa sul possibile ritorno di Paul Pogba, ma si lavora anche a situazioni alternative.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, in attesa della fumata bianca per il francese, la Juve avrebbe fatto un nuovo sondaggio per Sergej Milinkovic-Savic. Per il centrocampista della Lazio ci sarebbe da superare lo stallo con il club di Claudio Lotito, che non avrebbe intenzione di abbassare le richieste economiche, considerate elevate dalla dirigenza bianconera.