Juventus, nuova ipotesi in caso di addio di Cristiano Ronaldo

Reduce da un precampionato difficile e interlocutorio, come per quasi tutte le altre big d’Italia e d’Europa, condizionate dal rientro tardivo dei giocatori che hanno disputato Europei e Coppa America e da un mercato che ha portato ben poche novità, la Juventus si appresta ad approcciare la nuova stagione con l’etichetta di favorita per la conquista dello scudetto.

Un “onere” legato alle partenze illustri registratesi in casa Inter, ma che la squadra di Max Allegri dovrà legittimare sul campo. Con o senza Cristiano Ronaldo.

Il futuro a Torino dell’attaccante portoghese, legato ai bianconeri da un altro anno di contratto, è infatti tutt’altro che certo. Nelle ultime ore fioccano le notizie che vogliono diverse grandi del calcio europeo decise a sfilare CR7 alla Juventus nelle battute finali del mercato, facendo leva sui malumori, più o meno manifesti, da parte del giocatore, che aveva già chiuso la scorsa stagione con la clamorosa panchina nell’ultima partita di campionato contro il Bologna e che non sembra entusiasta del ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus.

Più che l’ipotesi Psg, legata al possibile trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid, più concreta sembra essere la pista che può riportare Ronaldo proprio a Madrid, sulla spinta dei prossimi contatti con Carlo Ancelotti, tornato sulla panchina dei Blancos e legato da un legame profondo con il portoghese.

La domanda successiva è come si muoverebbe sul mercato la Juventus qualora Ronaldo decidesse di cambiare aria. La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala è a buon punto, ma dalla Spagna e precisamente da “Todofichajes,.com” rimbalza un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso, secondo la quale a Torino sarebbero pronti a trattare con il Liverpool per l’acquisto di Mohamed Salah.

L’attaccante egiziano ha appena iniziato la propria quinta stagione con la maglia dei Reds. Legato al Liverpool fino al giugno 2023, per il momento nessuna delle due parti ha iniziato a parlare di rinnovo. Salah si è consacrato in Inghilterra dopo l’esperienza alla Roma tra luci e ombre, ma il suo profilo potrebbe essere perfetto per la nuova Juventus made in Allegri, che già nell’amichevole contro l’Atalanta ha confermato di puntare su un calcio più verticale rispetto a quanto visto nell’era Pirlo.

Con Dybala rilanciato nel ruolo di punta centrale, mai amato da Ronaldo, e Chiesa e Salah sugli esterni sarebbe una Juve con tanta velocità e tanti gol potenziali. Ma trattare con i ricchi club inglesi non è facile per nessuno, anche se il risparmio dell’ingaggio di Ronaldo potrebbe fare la differenza…



OMNISPORT | 17-08-2021 11:07