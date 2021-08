Cristiano Ronaldo, si muove una big d'Europa: Juventus alla finestra

Il calciomercato non è mai finito fin quando non è finito. E, anzi, le ultime settimane possono per tradizione portare a compimento non solo trattative avviate da tempo, ma arenate su dettagli, ma anche farne nascere di nuove in grado di concretizzarsi in tempi rapidissimi.

Così la coda di agosto 2021 potrebbe portare sorprese clamorose (o magari non troppo) sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il possibile addio del fuoriclasse portoghese alla Juventus resta una possibilità secondo quanto riportato dai media spagnoli.

A cambiare però rispetto agli ultimi giorni, quando si era sparsa la notizia di un possibile approdo di Kylian Mbappé al Real Madrid con il Psg pronto a “ripiegare” su Ronaldo per formare il tridente più forte della storia con Lionel Messi e Neymar, è la possibile destinazione di Cristiano, ambito da due tra gli altri due top club europei in grado di garantirgli l’ingaggio percepito attualmente alla Juventus: il Manchester City e lo stesso Real Madrid.

L’ipotesi che CR7 possa approdare alla corte di Guardiola è riportata dal ‘Corriere dello Sport’, secondo il quale sarebbe stato lo stesso giocatore a offrirsi al club vice campione d’Europa, al punto che l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes, sarebbe volato in Inghilterra in queste ore per comprendere i margini di fattibilità di un’operazione che sarebbe clamorosa dal punto di vista mediatico, considerando il pregresso di Ronaldo al Manchester United e l’amore sempre dichiarato per i Red Devils. Del resto il City è alla caccia di un rinforzo offensivo e potrebbe anche valutare l’ipotesi di puntare su Ronaldo qualora il Tottenham continuasse a fare muro su Harry Kane.

Più articolata l’ipotesi che vedrebbe Ronaldo tornare a Madrid dopo tre anni. Questa volta a muoversi non sarebbe stato Cristiano o il suo entourage, bensì Carlo Ancelotti in persona.

A riportare la notizia è stata la trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’, secondo la quale il tecnico emiliano, tornato alla guida del Real, avvierà nei prossimi giorni contatti in prima persona con l’entourage del portoghese per verificare la volontà di tornare nel club nel quale Ronaldo ha vissuto le pagine più belle della propria carriera e di tornare a lavorare con l’allenatore che, insieme a Zinedine Zidane e Alex Ferguson, è riuscito a sviluppare il miglior rapporto con Ronaldo tra i tanti avuti dal portoghese in carriera.

E la Juventus? Società e allenatore non hanno per il momento preso posizione su Ronaldo, ma che il giocatore non sembri entusiasta della propria situazione attuale pare fuori di dubbio. Silenzioso e poco sorridente, CR7 è stato protagonista di una prestazione incolore nell’amichevole contro l’Atalanta, prendendo direttamente la via degli spogliatoi dopo la sostituzione decisa da Allegri durante il secondo tempo.

La Juve e Ronaldo sono legati da un altro anno di contratto, ma la parte finale del mercato potrebbe riservare sorprese.

