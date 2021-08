Juventus, bomba dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è in bilico ormai da diversi mesi, uno stallo dettato prima da un lunghissimo silenzio del portoghese e poi da dichiarazioni di circostanza da parte della società, da Agnelli a Nedved. Ora, però, dalla Spagna, e precisamente da Marca, arriva una bomba che potrebbe essere destinata a sconvolgere le ultime due settimane di calciomercato.

Il quotidiano spagnolo, molto vicino alle vicende del Real Madrid, delinea un quadro europeo di mercato davvero molto chiaro e anche molto plausibile considerando gli avvenimenti degli ultimi giorni. In sostanza, Cristiano Ronaldo sarebbe stanco della Juventus e vorrebbe cambiare aria il prima possibile. Allo stesso tempo, Allegri non è un grande fan del portoghese e vorrebbe liberarsene sia per risparmiare sull’ingaggio da 31 milioni netti all’anno sia per non bloccar tatticamente una Juve giovane che, con Dybala, Morata, Kulusevski e Chiesa sarebbe un po’ tappata dall’inamovibilità del fuoriclasse di Madeira, che nonostante garantisca certo la sua dose di gol, a livello tattico è praticamente nullo.

Fin qui è tutto chiaro, ma Marca registra l’improvvisa accelerata del Real Madrid per Kylian Mbappe, che nelle prossime ore avrà un colloqui coi dirigenti del PSG e ribadirà la sua volontà a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. La scelta dei parigini sarebbe dunque o venderlo ora e ricavarci più di 100 milioni di euro oppure perderlo a 0 tra un anno. Con Florentino Perez disposto ad offrire circa 120 milioni di euro cash subito per avere il francese, la strada di Mbappe potrebbe dunque presto incontrare il Real Madrid.

Dopo questa operazione, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi virerebbe con decisione su Cristiano Ronaldo per comporre un tridente che non avrebbe eguali nella storia del calcio: Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Certo, al PSG collezionano figurine forse più che giocatori, e vedere 3 attaccanti simile contemporaneamente in squadra sembra impresa impossibile anche per il miglior Zeman, ma tuttavia questo scenario si sta componendo molto rapidamente proprio in queste ore.

