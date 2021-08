Juventus, Paul Pogba non rinnova: bianconeri in corsa con Allegri

Paul Pogba non rinnoverà con il Manchester United. Il centrocampista francese, autore di 4 assist sabato contro il Leeds, ha preso questa decisione già da tempo. I tifosi dei Reds hanno sperato fino all’ultimo in un ripensamento ma alla fine il dado sembra tratto.

Già a dicembre del 2020, Raiola non si è nascosto: “Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli. Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, ergo capisce poco niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà”.

A quanto pare però, Pogba sembra destinato a lasciare Manchester nel 2022. La Juventus sta cercando un centrocampista e Allegri accoglierebbe ovviamente a braccia aperte il francese, che già ha allenato in passato. Difficilmente il club bianconero potrà fare qualcosa questa estate, salvo in caso di una cessione importante.

I tifosi comunque sognano e non dimenticano il siparietto social tra Marchisio e Pogba. L’ex numero 8 della Juventus ha commentato un post Instagram del francese in cui presentava un campo speciale realizzato con il suo sponsor tecnico: “Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna”. Una semplice battuta, a cui però Pogba non ha resistito, rispondendo così: “Ok Principe prossima destinazione Torino”.

Resta però agguerrita la concorrenza. In pole al momento c’è il Real Madrid e Pogba non si è mai nascosto: “A tutti i giocatori piacerebbe giocare nel Real Madrid – aveva detto – sarebbe sicuramente un sogno per me. E perché no, un giorno…”. La Juventus proverà in tutti i modi a riportare a casa il francese, Allegri in questo caso sarebbe la chiave giusta per convincere il giocatore.

