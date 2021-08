La Juve cerca un difensore: si valutano soluzioni d’esperienza

La Juventus sta facendo molta notizia in questo ultimo periodo per via delle trattative legate a Manuel Locatelli e a Paulo Dybala. Il primo sembra da settimane ad un passo dai bianconeri ma niente si muove più di un millimetro alla volta (oggi è previsto un nuovo contatto telefonico col Sassuolo), mentre per quanto riguarda la Joya i contatti procedono e tutti sono ottimisti sul buon esito dl rinnovo. Quello di cui si è parlato poco è però la difesa, da sempre presente nei pensieri di Allegri: con la partenza di Demiral, la dirigenza vorrebbe acquistare un altro centrale data la poca affidabilità di Daniele Rugani, ed è di oggi la notizia che Cherubini starebbe pensando ad alcuni grandi parametri 0 in pieno stile Marotta-Paratici.

Tra i 3 difensori “non-top”, l’unico che sembra sicuro di rimanere è Mattia De Sciglio, per cui Allegri prova una sorta di amore sportivo non condiviso però dai tifosi juventini. Chi invece è più in bilico è il sopracitato Daniele Rugani e il brasiliano Alex Sandro, ormai da troppo tempo vittima di costanti infortuni nonostante prestazioni spesso convincenti.

Come riporta oggi il sito Juventusnews24, dunque, in nomi che Federico Cherubini starebbe vagliando per rinforzare il reparto arretrato sono 3: David Luiz (34 anni), svincolato dal Chelsea, l’ex Napoli Nikola Maksimovic e infine il 32enne Jerome Boateng.

Tra tutti, l’ex Bayern Monaco sarebbe quello più affidabile e anche più forte, ma anche quello che a livello di ingaggio costerebbe di più. Più facile arrivare all’ex Napoli o al giramondo David Luiz, difensore molto carismatico e dall’esperienza internazionale enorme.

OMNISPORT | 16-08-2021 15:54