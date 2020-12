Juventus, occhi aperti su Singo

Altro derby della Mole, altra vittoria della Juventus, altra rimonta subita dal Torino. Per 70 minuti gli uomini di Giampaolo sono stati protagonisti di una grande prestazione al cospetto di una Juventus lenta, con poche idee e prevedibile.

Uno dei giocatori migliori in campo è stato senza dubbio Wilfred Singo, terzino destro classe 2000 che sta impressionando in questa prima parte di campionato. Ha collezionato sei presenze in Serie A fin qui e oltre a difendere nel migliore dei modi ha effettuato anche due assist. Ieri pomeriggio ha causato non pochi problemi alla squadra bianconera, assolutamente incapace di contenerlo e non in grado di superarlo in velocità (Chiesa ne sa qualcosa).

Per questo Paratici potrebbe avergli messo gli occhi addosso, anche per via dell’opera di ringiovanimento della rosa nella quale è impegnata la dirigenza bianconera. Al momento il cartellino del difensore è valutato tra i 20 e i 25 milioni, ma se le sue prestazioni rimarranno su questi livelli fino alla fine della stagione, c’è da scommetterci che si alzerà non poco.

Paratici è avvisato.

