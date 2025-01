Juventus, Oppini punge l’Inter ricordando successi Padoin e scatena un vespaio

Il cronista-tifoso bianconero gode per il ko dei nerazzurri in Supercoppa e provoca i rivali di sempre, arriva la reazione dei tifosi sui social

Un nemico è per sempre e che Inter e Juventus non siano proprio amici lo dice la storia. Una storia fatta di dispetti, sfottò, rivalità che dai tempi di Calciopoli in poi si è trasformata in astio con le rispettive tifoserie sempre pronte a tirarsi per i capelli. Ne è un esempio Francesco Oppini, il cronista tifoso bianconero, volto noto di 7 Gold. Il figlio di Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini ha scatenato un vespaio con un tweet su X.

Il tweet polemico di Oppini

Dopo aver gioito per la sconfitta dell’Inter nella finale di Supercoppa, per giunta maturata in quel modo con rimonta da 0-2 e gol decisivo preso allo scadere, Oppini – che aveva fortemente criticato anche la sua Juve dopo il ko con i rossoneri in semifinale – si è scatenato su twitter scrivendo: “Ricordatevi che Simone Padoin da solo ha vinto più di tutto quello che ha vinto l’Inter negli ultimi 5 anni, così, tanto per dire. Saluti e baci”.

La risposta dei tifosi dell’Inter a Oppini

Fioccano le reazioni. In pochi lo assecondano: “Io ricordo che i cartonati dal 2006 ad oggi hanno vinto solo trofei di cartone: uno assegnato in segreteria, gli altri rubando” e anche: “se Inzaghi non vince lo scudetto è il fallimento del progetto Inter: Inzaghi non può in anni dove la Juve per demeriti suoi e non è presente vincere 1 solo scudetto”.

Tantissime le repliche velenose degli interisti: “Ricordati che Alex Del Piero da solo ha più titoli di serie B di tutti quelli che ha vinto l’Inter negli ultimi 117 anni, così, tanto per dire. Saluti e baci” e poi: “Quindi seguendo il tuo ragionamento Orlandoni ha vinto più Champions di Buffon, Chiellini, Bonucci e di tutta la Juve negli ultimi 29 anni? Ma quanto sei ridicolo?” e anche: “Davide Santon, Marko Arnautovic, Mario Balotelli e Sulley Muntari hanno vinto più Champions League della Juventus negli ultimi 20 anni, Baci a lei Oppini.”

C’è chi scrive: “Fossi un rettore di una qualsiasi università ti darei una laurea honoris causa in statistica” e anche: “Ha anche una coppa per il campionato di serie B, lui da solo piu di tutti i giocatori della storia dell’Inter” e ancora: “Ok, ricordati che siete quelli che hanno più volte varcato la soglia dei tribunali, complimenti vivissimi per le sconfitte, nonostante i 1500005641786 ricorsi, manco a vincerne uno”

Il web è scatenato: “Ma quella storia dello stile, degli auitini che ci sono nonostante le meritate vittoria non vale dopo quello che è successo in finale? Ah già, gli amichetti non si toccano. E si, Orlandoni può sbattere i suoi trofei europei a tutta la tua Juve vittoriosa dal 2012 al 2020” e infine: “Padoin resterà sempre e comunque solo un comprimario, come tu resterai sempre e comunque il figlio della Parietti”.