Supercoppa Juventus, Oppini senza freni: resuscitata squadra allo sbando, Motta nè affermato nè vincente

Sia l'opinionista sportivo che i tifosi bianconeri si scatenano sul web contro le prestazioni deludenti della Juventus, Thiago Motta nel mirino

Chi ha fatto peggio tra Milan e Juventus in semifinale di Supercoppa italiana? Se da una parte c’è una squadra che ha vinto – anche fortuitamente – dopo un cambio di allenatore, dall’altra c’è un gruppo che non ha ancora trovato un’identità precisa con il tecnico Thiago Motta che da inizio campionato sembra soffrire ancora di ‘pareggite’ . Con una squadra in crisi, tifosi infuriati per l’ennesima prestazione sottotono, anche l’opinionista Francesco Oppini non perde l’occasione di scatenare una bufera dopo la sconfitta dei bianconeri per 2-1 a Riyadh.

Supercoppa, Oppini critica il gioco di Thiago Motta alla Juventus

Continuano le critiche social per Thiago Motta, questa volta è l’opinionista sportivo Franco Oppini, volto noto di 7Gold, a massacrare il tecnico bianconero: “Se alleni la Juventus non puoi peccare di presunzione a meno che tu non sia già affermato e vincente”. Oppini ha poi fatto anche del sarcasmo sul Milan per attaccare direttamente la Juventus: “Se nel 24 questa squadra soffriva di pareggite, nel 25 riesce addirittura a resuscitare una squadra allo sbando e con un allenatore appena arrivato. Male, molto.”

Supercoppa, tifosi bianconeri spaccati su Thiago Motta

Tra i tifosi bianconeri si apre ancor di più una spaccatura interna su Thiago Motta. C’è chi lo sostiene: “Presunzione, perché Locatelli regala rigore, perché Gatti fa autogol da 40 metri di chiappa, perché Di Gregorio sembra tutto tranne che un portiere?”

E c’è chi risponde ad Oppini in difesa del tecnico bianconero: “Stasera attaccare l’allenatore è la cosa più sbagliata caro Francesco. Che Thiago Motta sta facendo degli errori clamorosi è chiaro a tutti ma la squadra gli rema contro perché una volta la Juventus anche con de sceglie vinceva gli scudetti.”

Dall’altra parte c’è poi chi attacca Motta: “Da stasera la sensazione è che Motta non abbia più la panchina sicura e con le prossime partite che abbiamo, il rischio di un suo esonero è alto…” E ancora: “Francesco, sono 5 mesi che il Mister pecca di presunzione. E non impara dai suoi errori, che ci possono stare all’inizio, se poi cambi le tue convinzioni. Motta non impara dai suoi errori, persevera con giocatori fuori ruolo e in panchina, cambi illogici. Qua mancano le basi…”

E infine: “Chi è affermato e vincente non ha presunzione…e te lo sai bene …lui lo è senza essere né affermato e né vincente… e nemmeno motivatore perché alla Juve l’ossessione di vincere deve essere il pane quotidiano!!!”