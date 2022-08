Juventus, Paredes è sempre più vicino

15-08-2022 22:13

Il futuro di Leandro Paredes è sempre più vestito di bianconero. Il centrocampista argentino è infatti prossimo al trasferimento dal Paris Saint-Germain alla Juventus. La trattativa fra i due club, come riporta Relevo, va avanti in maniera spedita. Da capire la formula per il passaggio di Paredes in bianconero.

Si parla di prestito con opzione, ma non si ancora se in diritto o in obbligo di riscatto. Intanto il giocatore ha fatto notare con una storia sul suo profilo Instagram come sia davanti alla tv per guardare la gara della Juventus contro il Sassuolo.

