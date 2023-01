Juventus, Pavlovic torna di moda: “È un top club e c’è il mio amico Vlahovic”

26-01-2023 10:42

In Qatar è sceso in campo per il suo primo mondiale e contro il Camerun è riuscito anche ad andare a segno ma Strahinja Pavlovic qualche rimpianto ce l’ha comunque: “Avremmo potuto fare di più”.

Ora testa al Salisburgo anche se le sirene Juve…”In passato c’era già stato un interessamento ma io non sono mai passato da Torino anche se era stato scritto il contrario, la Juventus è un top club ed è un onore quando il tuo nome viene accostato ad una società di questo calibro, e poi lì c’è il mio grande amico Vlahovic, spero possa rimettersi in forma al più presto, la squadra ha bisogno di lui”.

“Sono focalizzato sul presente e sul Salisburgo – prosegue il difensore – vogliamo fare bene in campionato, in coppa ed in Europa League, per il futuro ci sarà tempo”.

A proposito di Europa League il prossimo avversario è la Roma di Dybala ed Abraham: “Sono un’ottima squadra allenata da un ottimo allenatore, rispettiamo tanto i giallorossi ma siamo convinti delle nostre potenzialità e di avere delle chance di passare il turno”.

