Juventus, Peeters svela mentalità e abitudini di Ronaldo

Crescere al fianco di Cristiano Ronaldo dev’essere certamente stimolante e, soprattutto, può consentire di apprendere nozioni importanti sia a livello caratteriale che di gestione del proprio fisico.

Ai taccuini di Het Latste Nieuws, Daouda Peeters non ha fatto mistero di come la scuola del portoghese sia stata importante per lui in questo senso, aiutandolo a maturare parecchio.

In particolare, nel suo apprendistato alla corte del lusitano, il giovane belga è rimasto impressionato in primis dalla sua mentalità e poi dal suo regime alimentare unito alla sua attenzione per il lavoro sul proprio corpo.

“È una persona molto piacevole, per niente arrogante ma allo stesso prende il calcio molto seriamente. Sul pullman non parla quasi di nient’altro. Lui vuole vincere sempre e ovunque ma aiuta a crescere i giovani calciatori. Anche senza conoscermi bene ha fatto lo stesso con me, cercando di tirare fuori il meglio. Credo che sia una qualità molto importante” ha affermato Peeters prima di svelare alcuni retroscena di spogliatoio su Ronaldo

“Mangia sempre la stessa cosa: broccoli, pollo e riso e beve litri di acqua. Quando mi sono ritrovato in palestra con lui mi ha impressionato, il suo è un fisico perfetto per un calciatore. E anche se sono abbastanza muscoloso quel giorno ho pensato: ‘Ho ancora molto da lavorare’, anche perché lui è diventato così allenandosi maniacalmente per tantissimi anni” ha affermato stupito il belga.

OMNISPORT | 25-06-2021 13:44