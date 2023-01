Juventus, per Milik lesione muscolare alla coscia

Si tratta di un infortunio piuttosto lungo, il polacco sarà controllato tra due settimane per definire i tempi di recupero

30-01-2023 13:03

Piove davvero sul bagnato per la Juventus in una stagione a dir poco disgraziata. Non basta la penalizzazione in classifica, la spada di Damocle di nuove punizioni, la classifica difficile e lo 0-2 in casa con il Monza. Ci si mettono anche gli infortuni proprio quando Massimiliano Allegri stava recuperando un po’ di giocatori.

Questa mattina il polacco Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical dopo l’infortunio patito nel secondo tempo contro i brianzoli di Palladino: si tratta di lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire esattamente i tempi di recupero.