Juventus, Pirlo fa il punto sugli infortunati

Ultima gara del 2020 per la Juventus, che vuole mantenere l’imbattibilità in campionato e soprattutto deve vincere per non perdere ulteriore terreno dalle milanesi.

Andrea Pirlo, intervistato come ormai consuetine da ‘JTV’ alla vigilia della gara, ha annunciato i recuperi di Demiral e Dybala per l’anticipo contro la Fiorentina. “Dybala si è allenato un po’ a parte e un po’ con la squadra, penso possa venire con noi alla partita. Demiral anche sta un po’ meglio. Arthur invece non è a disposizione”

Il tecnico bianconero poi ha spiegato come sia cambiato il centrocampo della Juventus nelle ultime partite. “McKennie, Bentancur e Ramsey sono tre giocatori diversi tra loro che si interscambiano bene. Uno magari è più tecnico, l’altro di inserimento, Rodrigo sa fare un po’ tutto. Essendo così scaglionati diversamente riusciamo ad avere maggiore aggressione sulla palla persa”

Pirlo infine torna sulla bella vittoria ottenuta a Parma dopo il pareggio casalingo contro l’Atalanta. “La chiave è stata la testa. Eravamo arrabbiati per non aver vinto con l’Atalanta, era obbligatorio vincere a Parma. Abbiamo fatto una grande gara, con un grande spirito e la voglia di inseguire i tre punti in ogni momento della partita. La stessa ferocia avuta nel derby il secondo tempo, a Barcellona, anche con l’Atalanta: è lo spirito che voglio, con questa testa è più facile avere il pallino del gioco”

OMNISPORT | 21-12-2020 17:32