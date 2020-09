Juventus, Pirlo manda un messaggio a Cristiano Ronaldo

Andrea Pirlo non poteva sperare di partire meglio: la sua Juventus ha vinto e convinto all’esordio contro la Sampdoria, piegata per 3-0 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero analizza così il match ai microfoni di Sky: “E’ importante avere dialogo con i giocatori, non solo con i campioni, io quando ero giocatore parlavo molto con i miei allenatori, è importante costruire un rapporto dentro e fuori dal campo, è importante capire le esigenze dei calciatori. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso la partita, nel secondo tempo siamo calati fisicamente ma siamo stati bravi a gestire le ripartenze, siamo stati lucidi nei momenti importanti”.

Tra i singoli, note di merito per due giocatori che sulla carta non dovevano essere schierati dall’inizio: “Frabotta ha fatto un’ottima gara, è un ragazzo che sa giocare, che si sta allenando bene. Non è stato un rischio metterlo in campo. McKennie ha fatto una buona partita, ha sbagliato qualche pallone in costruzione ma era la prima e possiamo perdonarlo”.

Pirlo è in carica da poco più di un mese ma già sta plasmando la squadra: “Ci vorrà tempo mettere insieme le mie idee, ma non voglio fare copia-incolla di nessun allenatore, io ho le mie idee. Non abbiamo tanto tempo e non abbiamo avuto tanto tempo, però contro il Novara e oggi si è visto qualcosa. Ci mancano dei giocatori, lo sappiamo, con quelli che abbiamo a disposizione cerchiamo di fare il meglio”.

Il Maestro ha trovato una buona intesa anche con Cristiano Ronaldo, il cui impiego potrebbe essere più ridotto in questa stagione per preservarlo al meglio: “Ho parlato con lui, la sua gestione sarà importante, in futuro se ci saranno partite meno importanti lo faremo riposare. E’ un ragazzo intelligente, conosce il suo fisico”.

Sui possibili arrivi in attacco: “Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, ma i giocatori di qualità sono sempre ben accetti. Cercheremo di trovare una soluzione per far giocare insieme il maggior numero di giocatori di talento”, conclude Pirlo.

OMNISPORT | 20-09-2020 23:40