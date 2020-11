Juventus, Pirlo: "Siamo ancora al 60-70%"

Dopo due pareggi consecutivi, la Juventus torna al successo in campionato. La compagine bianconera infatti si è imposta per 4-1 sul campo dello Spezia grazie soprattutto ad un secondo tempo molto convincente. I campioni d’Italia, oltre alla vittoria hanno anche trovato Cristiano Ronaldo che, messa alle spalle la positività al Covid-19, ha realizzato una doppietta.

Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni di Sky, ha commentato la prova della sua squadra. “Abbiamo giocato una buona partita, ma dovevamo essere più cattivi nel primo tempo. Se non la chiudi rischi di tenere ancora in ballo una partita che era ampiamente indirizzata. Nella ripresa siamo entrati bene in campo, con la voglia di vincere e Cristiano ci ha dato una mano”.

Se Ronaldo ha ampiamente dimostrato di aver recuperato, Dybala è sembrato ancora lontano dall’essere al top. “Anche lui ha fatto una buona partita. Gli manca ancora un po’ di gamba e di condizione, ma sta crescendo. E’ presto ancora per rivederlo con Ronaldo e Morata, ma vedremo come staremo nei prossimi giorni. Cristiano viene da venti giorni di inattività e Dybala sta pian piano migliorando giocando”.

Pirlo ha spiegato a che punto è la sua Juve. “Dal punto di vista dell’impostazione tattica resteremo più o meno questi, anche quando recupereremo altri giocatori. Stiamo crescendo e avremo tempo per lavorare su alcune situazioni in difesa. Siamo ancora in fase di costruzione, al momento la Juve è al 60-70%. Pian piano si vedranno sempre di più le cose studiate in allenamento, soprattutto per quanto riguarda il liberare i giocatori tra le linee e per attaccare la porta. In questo momento sto semplificando la fase difensiva per far correre di meno i ragazzi”.

OMNISPORT | 01-11-2020 18:00