Juventus, Pirlo sorride: un big vicino al rientro

Il pareggio contro il Benevento frena ancora la corsa della Juventus in campionato, ma dall’infermeria arrivano buone notizie per Andrea Pirlo: procede bene il recupero di Giorgio Chiellini, che potrebbe addirittura essere convocato per la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Rientrato in gruppo, secondo quanto riportato dal club bianconero, anche Merih Demiral.

Chiellini ha ormai smaltito il problema muscolare e deve ritrovare la giusta condizione in vista di un mese ricco di impegni. Il capitano della Vecchia Signora potrebbe tornare a disposizione tra la sfida europea e quella di campionato contro il Torino. Un fondamentale recupero per la squadra bianconera, che in questa prima parte di stagione ha dovuto affrontare fin qui una grande emergenza nel reparto difensivo.

OMNISPORT | 30-11-2020 15:34