Juventus, Pogba è tornato a casa e ha già un chiaro obiettivo in testa

12-07-2022 18:10

Per la seconda volta Paul Pogba si è presentato come nuovo giocatore dalla Juventus. A dieci anni di distanza dal primo approdo in bianconero, il centrocampista francese è tornato a Torino dopo sei stagioni al Manchester United.

Juventus: la scelta di Pogba

È stato il giorno della conferenza stampa di presentazione per Pogba che è davvero felice di indossare di nuovo la maglia bianconera: “Sono contento di tornare, qui mi sento a casa. Era più che un sogno per me, sono molto contento – ha spiegato il francese -. Nell’ultimo anno ho pensato tanto di tornare, sono felice, come i tifosi”. Pogba ha speso subito belle parole per Massimiliano Allegri: “Anche quando ero a Manchester ho sempre parlato con lui e ci ho riparlato prima di tornare. Per me lui è l’allenatore giusto”.

Gli obiettivi di Pogba alla Juventus

Nella sua prima esperienza in bianconero dal 2012 al 2016, Pogba ha vinto quattro scudetti di fila. Cosa che non gli è poi riuscita a Manchester. Il centrocampista ha ben chiaro cosa vuole fare a Torino: “Dobbiamo crescere rispetto agli ultimi due anni, soprattutto a livello europeo. Abbiamo tutti il sogno di vincere la Champions League – ha detto Pogba -. Ma il primo obiettivo è vincere lo scudetto perché lo scorso anno non sono arrivati trofei. Qui c’è fame di vincere, poi se arriverà una coppa europea sarà un sogno per tutti”.

Il pensiero di Pogba su Di Maria

Pogba voleva a tutti i costi la Juventus ed è davvero carico per la nuova stagione: “Ha scelto il mio cuore. Non vedo l’ora di iniziare e di aiutare la squadra. Spero di fare sempre meglio”. Il giocatore che indosserà di nuovo la maglia numero 10 avrà l’occasione di giocare con l’altro nuovo acquisto Angel Di Maria: “Sappiamo tutti che si tratta di un giocatore di classe mondiale. Aiuterà la squadra, ha esperienza e ha vinto tanto. È un campione, ha fame e vuole vincere. Abbiamo tutti gli stessi obiettivi”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE