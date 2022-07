Juventus: porte girevoli a centrocampo

14-07-2022 11:54

L’arrivo in bianconero di Pogba, anzi il suo grande ritorno tra le fila della Juventus, ha maggiormente ingolfato la linea mediana bianconera, per la quale sarà necessario sfoltire il più possibile nel giro dei prossimi giorni.

Chi c’è sulla lista dei partenti? Il primo è senza dubbio Aaron Ramsey che dopo il prestito ai Rangers di Glasgow è tornato alla base e con il quale si tratta da tempo la risoluzione, con il gallese che però chiede anche una buonuscita. L’altro è Arthur, che però pesa ancora parecchio sul bilancio della Signora: per questo motivo la dirigenza sta cercando un acquirente per evitare una pesante minusvalenza.

Zakaria, Rabiot e McKennie non sono in lista per dire addio alla Juve, ma allo stesso tempo non sono nemmeno incedibili. Da capire cosa fare con i profili più giovani come Miretti, Fagioli e Rovella che molto probabilmente si giocheranno le proprie chance, ma l’impressione è che ne rimarrà soltanto uno.

Capitolo entrate: in mediana il nome che circola con più insistenza è senza dubbio quello di Paredes del PSG.

