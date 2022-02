Juventus, possibile un clamoroso ritorno: la telenovela continua

13-02-2022 08:55

Non c’è stato giorno da quando Paul Pogba ha lasciato la Juventus che non si è parlato di un suo possibile ritorno. Il calciatore francese ha senza dubbio vissuto le sue migliori stagioni proprio con la maglia bianconera. E’ stata la Juve a rivelarlo al mondo come uno dei migliori centrocampisti ma nell’avventura di Manchester le cose non sempre sono andate bene.

Pogba: una stagione difficile

Non è in discussione che il Manchester United non riesca ad uscire definitivamente dalla crisi che lo ha colpito già da diversi anni. Se in Europa sono arrivati segnali incoraggianti, non è stato lo stesso in Premier dove i Red Devils non sono mai riusciti veramente a lottare per la conquista del titolo nazionale. Non sono bastati investimenti milionari e non è servito nemmeno l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

Anche in questa stagione lo United è a un passo dal quarto posto ma decisamente lontano dalla prima posizione della classifica occupata dai cugini del City decisamente lanciati verso la vittoria della Premier. Paul Pogba sembra deciso a cambiare aria e per farlo sta aspettando la fine del suo contratto.

Raiola offre Pogba alla Juventus

Nelle ultime ore si è parlato nuovamente della possibilità di un ritorno alla Juventus del calciatore francese. Il suo procuratore Mino Raiola secondo alcune voci di mercato avrebbe deciso di proporre nuovamente il calciatore alla società bianconera. C’è però lo scoglio importante dell’ingaggio visto che Pogba percepisce uno stipendio di circa 15 milioni lordi dallo United. Una cifra che non sembra essere in linea con le ultime strategie del club.

Tifosi Juventus: la telenovela continua

La gran parte dei tifosi della Juventus riabbraccerebbero Pogba con grande entusiasmo. Il francese ha lasciato un gran ritorno e anche negli anni lontano da Torino ha sempre proclamato il suo amore per il club ed i suoi tifosi. Ma il suo possibile ritorno è una questione che forse va avanti da troppo tempo: “Anche no – dice Marco – Dobbiamo voltare pagina Pogba è il passato, non il futuro”. Mentre Max sottolinea: “Ormai è diventata una novello in cui molti ci sperano ma allo stesso tempo non ci credono”. Ma c’è chi invece spinge per il francese: “Non so cosa darei per rivedere Pogba in bianconero. Si potrebbe finalmente sognare la Champions”.

