Rabiot durante la festa del suo compleanno: “Dobbiamo avere l’ambizione di vincerli per il gruppo e per la squadra che siamo”

03-04-2023 23:54

Adrien Rabiot, durante la festa del suo compleanno, si è lasciato andare in un discorso che poi è stato pubblicato dai profili social della Juventus. Alla viglia della gara tra Juventus ed Inter, il centrocampista francese ha dichiarato: “Grazie ragazzi. Solo due cose. La prima: grazie per gli auguri, a tutti. È veramente un piacere condividere questo momento con tutti voi. E poi la seconda cosa che voglio dire: mancano ancora due mesi alla fine della stagione e del campionato. Ci sono due trofei almeno da vincere, dobbiamo avere l’ambizione di vincerli per il gruppo, per la squadra che siamo”.

In chiusura del video: ”Abbiamo vissuto momenti difficili quest’anno e mi farebbe piacere vincere con voi. Iniziando da domani con l’Inter”.