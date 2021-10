Juventus: rifiutata una maxi offerta per Federico Chiesa

Federico Chiesa è un calciatore che a livello mondiale sta assumendo una dimensione sempre più importante. Il figlio di Enrico, a sua volta grandissimo attaccante, è già stato uno dei trascinatori della Nazionale di Roberto Mancini nell’ultimo Europeo vittorioso. Ora, con la partenza di Cristiano Ronaldo, che inevitabilmente l’anno scorso gli ha tolto un po’ di spazio, il 23enne nativo di Genova si è messo sulle spalle anche l’attacco della Juventus ed è stato determinante nelle ultime vittorie della Vecchia Signora, su tutte quella sul Chelsea di mercoledì scorso in Champions League, quando è andato a segno dieci secondi dopo l’inizio del secondo tempo.

Ovviamente Chiesa fa parte integrante del progetto a lungo termine della dirigenza bianconera e infatti a breve verrà riscattato dalla Fiorentina, il club nelle cui giovanili è cresciuto e col quale ha esordito in Serie A cinque anni fa rimanendovi fino all’ottobre 2020, quando è approdato sulla sponda bianconera del Po. Nelle casse dei viola finiranno nei prossimi tre anni 40 milioni di euro più 10 di bonus, coi quali la Juve blinderà in ottica futura il suo gioiello, che sta rivelando ogni giorno di più le caratteristiche di un jolly capace di giostrare in tutte le zone del reparto offensivo.

Un calciatore dal potenziale immenso che si sta già esprimendo, insomma, e oltre alla Juventus, l’hanno capito anche alcune big del calcio estero, che nell’ultima sessione di mercato estivo sono andate all’assalto di Federico, venendo tutte respinte con perdite. Nel recente passato era capitato a Bayern Monaco, Manchester City e Paris St. Germain, lo scorso agosto invece è stato il turno del Liverpool ma soprattutto, come riporta il Corriere dello Sport, del Chelsea, guarda caso proprio l’avversario di mercoledì scorso. I Blues avrebbero fatto un’offerta di più di 100 milioni di euro ma la Juve, a differenza di quanto ha fatto l’Inter per Romelu Lukaku, l’ha immediatamente rifiutata, tanto per far capire quanto per lei sia importante Chiesa.

OMNISPORT | 01-10-2021 12:12