UFC Della Maddalena, che impresa: batte Belal Muhammad ed è campione dei welter. Un pezzo d’Italia in cima al Mondo

Il fighter australiano ma con origini sarde batte a sorpresa lo statunitense dopo un match durissimo: a Montreal una battaglia senza esclusioni di colpi. E Makhacev è pronto a sfidarlo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un pezzetto d’Italia, piccolo per carità, in cima al mondo della UFC. A portarlo è l’australiano Jack Della Maddalena (Giacomo all’anagrafe) che a sorpresa batte Belal Muhammad nell’evento UFC 315 e reclama il titolo mondiale dei pesi welter.

La vittoria a sorpresa di Della Maddalena

Un match che sembrava dal pronostico piuttosto chiuso quello che ha visto protagonista Jack Della Maddalena. L’australiano tornava nell’ottagono dopo tantissimo tempo e contro un lottatore considerato da molti come una delle star nel mondo della MMA. Ma ne è venuta fuori una vera e propria battaglia con l’australiano che alla fine è riuscito a prevalere solo grazie alla decisione dei giudici.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole dopo il match

Della Maddalena ha avuto la meglio di un lottatore come Belal Muhammad che non perdeva un match dal 2019, ma proprio la difesa del titolo si è rivelata fatale e ora “Giacomo” può festeggiare la sua corona: “Mi sento esattamente come pensavo alla vigilia, benissimo. Sapevo che avrei avuto tanta pressione da parte sua e che dovevo essere molto bravo soprattutto nei movimenti. Quando combatti contro uno del suo calibro devi essere sveglio, non potevo pensare di combattere a lungo a terra. L’incontro è andato esattamente come previsto ma è stato durissimo”.

Ma le sfide per Della Maddalena sono appena cominciate visto che il fortissimo Makhacev ha già rivelato di voler salire di categoria e provare a fare il bis di cinture e conquistare quella dei welter oltre a quella dei pesi leggeri. E il russo ha già annunciato di voler sfidare proprio Della Maddalena.

Un po’ di Italia in cima al mondo

C’è un pizzico di Italia anche nella vittoria di Jack La Maddalena. Pochi giorni prima del match con Bilal, i media statunitense hanno rivelato il vero nome del lottatore che alle anagrafe è Giacomo, con Jack che però è diventato il nome che più lo rappresenta. Ascoltarlo nelle interviste fa capire come non possa essere più australiano di così. Jack infatti ha trascorso la sua infanzia a Perth ma il suo nome tradisce una chiara origine italiane, e in particolare sarda. Tanto basta ai fan italiani per seguirlo con un po’ di attenzione in più in un periodo in cui il tricolore fa fatica a farsi vedere nel mondo delle arti marziali miste.

UFC: la tragedia di Ngannou