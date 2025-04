MMA, un'altra tragedia per Ngannou: l'ex campione UFC coinvolto in un incidente, morta una donna

Francis Ngannou, fighter peso massimo impegnato nella promotion PFL, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Camerun dove ha perso la vita una giovane ragazza. La ricostruzione

La sorte si accanisce di nuovo su Francis Ngannou, ma questa volta la tragedia coinvolge nel suo impeto distruttivo anche una giovane donna in un incidente che, dalle ricostruzioni, ha visto implicato l’ex campione UFC. Premesso il fatto che parliamo di una vicenda ancora sotto investigazione da parte delle autorità competenti, quindi bisogna prendere il tutto con molta cautela (in ogni caso a prescindere, visto che parliamo di un evento tragico e luttuoso): sappiamo comunque che i fatti si sono svolti la domenica di Pasqua in Camerun, Paese natio del peso massimo attualmente impegnato nella promotion PFL. Ripercorriamo la vicenda secondo le ultime ricostruzioni.

L’incidente che ha visto coinvolto Francis Ngannou, la ricostruzione

Ngannou era a quanto pare alla guida di una moto sulle trafficate strade nei pressi di Youndé, quando ad un certo punto si è scontrato contro un’auto che trasportava la 17enne Ntsama Brigitte Manuella, al ritorno a casa dopo un’uscita con gli amici. Le informazioni sono al momento abbastanza scarne, tant’è che abbiamo delle versioni contrastanti sulla dinamica e sui dettagli dello scontro: secondo alcuni la responsabilità è del lottatore MMA, altri invece riferiscono che il fighter non fosse alla guida della moto di grossa cilindrata, bensì passeggero.

Sta di fatto, e qui invece abbiamo maggiore certezza, che Ngannou stesso abbia trasportato la ragazza ferita al centro medico d’eccellenza di Yaoundé, pare prendendosi anche carico di ogni eventuale necessità economica da parte della famiglia della giovane per le cure a cui avrebbe dovuto sottoporsi. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare: Ntsama è infatti deceduta durante l’intervento a causa delle ferite riportate agli arti.

Ancora una volta Ngannou deve fare i conti con una tragedia

Solo in un secondo momento, quindi di recente, i media sono venuti a conoscenza di questa vicenda, pur con dettagli ancora non chiariti del tutto. L’unica cosa estremamente certa è che ancora una volta Ngannou si ritrova coinvolto in avvenimenti terribilmente luttuosi. Il classe 1986 ad aprile dello scorso anno dovette dire addio al figlio di 15 mesi, scomparso prematuramente per cause non divulgate. “La vita è talmente ingiusta da colpirci dove fa più male. Come fai ad affrontare una cosa del genere? Come puoi conviverci?“, scrisse allora Ngannou sui suoi profili social.

Chi è Francis Ngannou

Il fighter camerunense peso massimo combatte dal 2023 nella PFL, come abbiamo accennato. Prima di allora ha militato in UFC, di cui è stato campione di categoria dal 2021 al 2023 dopo aver conquistato la cintura nella rivincita contro Stipe Miocic. Ha poi reso il titolo vacante dopo aver rescisso con la promotion di Dana White. Inoltre ha calcato anche i ring combattendo nel 2023 contro l’altro peso massimo Tyson Fury, con la vittoria di quest’ultimo per decisione non unanime, e nel 2024 contro Anthony Joshua, avendo però la peggio con la sconfitta per ko al secondo round.