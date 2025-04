Marvin Vettori ha perso suo fratello Patrick, è lui la vittima dell'incendio di Mezzocorona: lutto per il campione MMA

La tragedia oggi nel picoclo comune trentino: il ragazzo era in casa quando è divampato l'incendio che non gli ha lasciato scampo

La scomparsa di Patrick Vettori è un lutto insopportabile per la sua famiglia, la sua comunità e il mondo dello sport e in particolare delle arti marziali miste. Perché a breve avrebbe potuto ricoprire un ruolo istituzionale, realizzare un obiettivo importante come quello di essere eletto alle prossime comunali a Mezzocorona, in Trentino.

Invece per questo giovane di appena 29 anni, il tempo si è interrotto all’alba di oggi a seguito di un incendio scoppiato all’interno del suo appartamento e che non gli ha lasciato scampo. A piangerlo i suoi cari, il fratello Marvin campione del mondo di arti marziali miste ed estremamente noto. E ovviamente il piccolo nucleo di Mezzocorona, che amava e dove intendeva rimanere a vivere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Patrick Vettori, morto a 29 anni il fratello di Marvin

Vettori era candidato alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio con la lista Civica per Mezzocorona, il suo volto era riconoscibile e non solo perché una comunità simile offre la bellezza dell’incontro, della conoscenza reciproca amplificata poi dai successi sportivi di quel fratello celebre, Marvin.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 5 da alcuni vicini di casa che hanno visto uscire del fumo dall’appartamento in cui viveva da solo, Patrick Vettori. I vigili del fuoco sono entrati in casa, ma il ragazzo era già morto. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri.

Stando ad una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate in cucina e, presto, avrebbero interessato gli ambienti della casa cogliendo di sorpresa il ragazzo.

Chi è Marvin Vettori, campione di MMA

Pluricampione del mondo di arti marziali miste, Marvin è una celebrità per via dei successi inanellati senza sosta da quando ha scelto di intraprendere questa via. Lo scorso giugno è stato il primo fighter italiano nella storia dell’MMA che ha combattuto per il titolo Mondiale UFC; non è casuale che chi commenta e chi lo descrive nei combattimenti come “The Italian fighter”.

Marvin è il più giovane italiano mai entrato in UFC, l’unico italiano ad aver vinto il proprio match di debutto in UFC e l’unico dei 4 italiani, che combattono o hanno combattuto in UFC, ad avere più vittorie che sconfitte all’interno della promotion più prestigiosa e competitiva al mondo. La sua ascesa nel mondo MMA è sorprendente e, su di lui, puntano in tanti oltre a Vettori stesso che continua a credere in nuovi obiettivi.

Patrick, invece, aveva scelto una strada diversa: lavorava nell’agenzia immobiliare di famiglia e aveva deciso di candidarsi alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio a Mezzocorona. Di questa sua candidatura le tracce sui social sono innumerevoli, vista e considerata l’imminenza della consultazione elettorale.

La candidatura alle elezioni comunali

Solo pochi giorni fa, Vettori aveva annunciato la sua candidatura: “Voglio portare la mia energia e la mia esperienza per rappresentare le nostre idee all’interno dell’Amministrazione”, aveva annunciato su Facebook.