Juventus-Roma 1-0: Allegri batte Mourinho, le pagelle

La Juventus supera la Roma , ottiene il quarto successo di fila in campionato e consolida un deciso percorso di crescita. Vera e propria bestia nera per i giallorossi, sconfitti allo Stadium dieci volte nelle ultime undici partite. E c’è di più. C’è che, con questo successo, quella capitolina diventa la prima squadra contro cui la ‘Vecchia Signora’ vince dieci gare in questo stadio. Ma non mancano le polemiche sul fronte giallorosso per il goal negato, con fischio antecedente, ad Abraham.

Allegri, oltre agli indisponibili Rabiot e Dybala, deve fare a meno anche di De Ligt: out, precauzionalmente, per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Recuperato, invece, Morata. Spazio all’ibrido 4-4-2 formato da Szczesny in porta; Danilo, Bonucci, Chiellini e De Sciglio in difesa; Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Bernardeschi a centrocampo; in avanti spazio a Chiesa e Kean. Solito 4-2-3-1 per Mourinho che, seppur non al meglio, decide di puntare su Abraham dall’inizio. Per il resto, tutto confermato. Rui Patricio tra i pali; Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina a formare il pacchetto arretrato; Veretout e Cristante in mezzo al campo; Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan ad agire alle spalle di Abraham.

Roma di possesso, di qualità, in ampiezza. Juventus remissiva, a tratti eccessivamente, proiettata a ripartire cercando gli uomini tra le linee. Il lato A del match, sostanzialmente, si può riassumere così. Con Madama a sbloccarla grazie a una carambola nata dal duo Bentancur-Kean, assegnata proprio a quest’ultimo . Dopodiché, l’episodio degli episodi: Orsato, per un contatto tra Mkhitaryan e Szczesny, decreta un penalty per i giallorossi. Errore? Se il fischietto di Schio avesse aspettato un secondo, la Roma sarebbe andata sull’1-1 con il tap-in di Abraham. In definitiva, a chi di dovere il compito di giudicare.

Nella ripresa va in scena la noia più assoluta, con il tatticismo bianconero a bloccare immediatamente le (poche) folate giallorosse. Si rivede Arthur, al debutto stagionale, che ha la bravura di rimettere un po’ a posto – in mezzo al campo – le poche idee bianconere. Roma nel finale più di nervi anziché di idee, troppo poco per rientrare nella Capitale con un risultato utile.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 1-0

MARCATORI: 16’ Kean

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7.5; Danilo 6, Bonucci 6, Chiellini 5.5, De Sciglio 6.5; Cuadrado 5.5, Bentancur 6.5, Locatelli 6.5, Bernardeschi 6 (75’ Arthur 6); Chiesa 5 (70’ Kulusevski 6), Kean 6.5 (70’ Morata 6). All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 5.5, Vina 6.5; Veretout 5 (81’ Shomurodov s.v.), Cristante 6; Zaniolo 6 (26’ El Shaarawy 6), L. Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 6.5; Abraham 6.5. All. Mourinho

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Szczesny, De Sciglio (J) Abraham, El Shaarawy, Shomurodov, Mancini, Karsdorp (R)

Espulsi: –

